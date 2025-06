Rimadesio conquista la salvezza vincendo gara-4 dei playout contro Fiorenzuola

Rimadesio scrive una pagina storica, conquistando la salvezza in modo sorprendente e dimostrando che nel basket, come nella vita, è l'atteggiamento a fare la differenza. Con una vittoria in gara-4 contro Fiorenzuola, anche con una prova timida negli ultimi minuti, la squadra ha mostrato resilienza e determinazione. In un contesto sportivo sempre più competitivo, questa impresa diventa un simbolo di speranza per chi lotta contro le avversità. Non perdere l’eco di questa sfida

Si può anche vincere una gara-4 in trasferta dei playout e (soprattutto) salvarsi segnando appena 5 punti nell’ultimo quarto e tirando dalla lunetta con una percentuale poco sopra il 50% (17 su 30). Sì, si può, chiedete come si fa alla Rimadesio che chiude la pratica Fiorenzuola senza la necessità di un’altra drammatica gara-5, con relativi fantasmi di Rieti, vincendo due volte in 48 ore al PalArquato, dopo avere impattato al PalaFitLine una serie aperta da un -27 tutt’altro che beneaugurante sempre sul parquet amico. Poi è cambiato tutto. La squadra di Gallazzi è apparsa trasformata e per certi tratti si è rivista la migliore versione delle prime dieci giornate di stagione regolare in cui si lottava addirittura per i primissimi posti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Rimadesio conquista la salvezza vincendo gara-4 dei playout contro Fiorenzuola

Le notizie più recenti da fonti esterne

Rimadesio conquista la salvezza vincendo gara-4 dei playout contro Fiorenzuola

Come scrive msn.com: Si può anche vincere una gara-4 in trasferta dei playout e (soprattutto) salvarsi segnando appena 5 punti nell’ultimo quarto e tirando dalla lunetta con una percentuale poco sopra il 50% (17 su 30). S ...

Desio beffata all’ultimo secondo: Rieti vince e conquista la salvezza

Scrive mbnews.it: Una tripla di Giunta sulla sirena regala l’84-85 alla Npc, non basta una grande rimonta nei regolamentari per evitare il secondo turno playout contro Fiorenzuola.

Rimadesio trionfa in gara-3: vittoria cruciale contro Fiorenzuola per la salvezza

msn.com scrive: La Rimadesio vince gara-3 contro Fiorenzuola, conducendo 2-1 nei playout. Stasera match-point decisivo al PalArquato.