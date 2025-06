Rigori Var simulazione e proteste | la stagione degli arbitri nei numeri

La stagione calcistica si chiude con un finale al cardiopalma, tra rigori e polemiche. I numeri parlano chiaro: il VAR ha rivoluzionato il nostro modo di vivere il calcio, ma le proteste sono in aumento. Gianluca Rocchi evidenzia la sfida di dare opportunità ai giovani in un contesto così competitivo. In un calcio dove ogni decisione conta, cosa riserva il futuro agli arbitri e ai talenti emergenti? Scoprilo con noi!

La stagione va in archivio con verdetti che sono arrivati in extremis. “Questo campionato è stato appassionante, ma di una difficoltĂ estrema” la sintesi del designatore della Serie A, Gianluca Rocchi: una constatazione di quello che è stato, soprattutto negli ultimi mesi con la conseguenza di non poter dare ai giovani lo spazio necessario per accelerare il processo di crescita. Eppure, la squadra degli arbitri italiani è uscita da tempo dall’Anno Zero e il lavoro fatto su alcuni di loro (Colombo e Sozza, due nomi non a caso) sta cominciando a dare frutti concreti. Rocchi non dĂ pagelle pubbliche al campionato dei direttori di gara. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Rigori, Var, simulazione e proteste: la stagione degli arbitri nei numeri

Ne parlano su altre fonti

Rigori, Var, simulazione e proteste: la stagione degli arbitri nei numeri

Riporta panorama.it: Il designatore Rocchi fa il bilancio del campionato di Serie A degli arbitri. Cresce il gruppo dei giovani, ci saranno tagli negli organici, sono spariti i rigorini e si proseguirà nella comunicazione ...

Palmeri sbotta per la simulazione di Mertens: "Var ridicolo, non può confermare un rigore del genere!"

Come scrive msn.com: Grandi proteste in campo ... Avere un rigore del genere confermato nell'era del VAR è ridicolo", ha sottolineato Palmeri. Effettivamente la simulazione da parte di Dries Mertens appare palese.

Perché il rigore per la Roma non c’era ma Ranieri fa bene a protestare per l’uso scorretto del VAR

Lo riporta fanpage.it: Ranieri protesta per la decisione del VAR di interpretare ... L'arbitro, dove il rigore revocato, a quel punto avrebbe dovuto anche ammonire Kone per simulazione… ...