rigore annullato ad alvarez l ifab chiarisce il rigore va ripetuto e non semplicemente annullato

Difficile dimenticare quanto successo negli ottavi di finale tra il Real Madrid e l'Atletico. Il rigore trasformato da Julian Alvarez è stato annullato dal Var per un doppio tocco impercettibile (ma poi evidente sotto una specifica inquadratura). Addirittura Simeone in conferenza ha più volte chiesto « alzi la mano chi ha visto quel tocco! Allora, nessuno? » con tono provocatorio (ma il tocco c'è). La Uefa aveva affermato: «Il doppio tocco di Alvarez c'è anche se minimo. Rivedremo la regola». I club dell'Atlético vogliono portare la questione alla giustizia ordinaria ma in parallelo, il mondo del calcio continua ad alzare la voce per l'ingiusta decisione di Marciniak di annullare il rigore a Julián Álvarez, nella serie di lanci, che finirebbe per essere decisivo per l'eliminazione di quelli di Diego Pablo Simeone.