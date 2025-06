Righetti manca il podio per sei decimi

Roberto Righetti sfiora il podio al Rally Due Valli, arrendendosi per soli sei decimi. Un risultato che, seppur prestigioso, lascia un sapore amaro in casa Motor Valley Racing Division. Questo episodio mette in luce la competitività del motorsport italiano, dove ogni secondo conta. Righetti dimostra che la determinazione e la passione possono fare la differenza: un chiaro segnale per i giovani piloti in cerca di ispirazione. La prossima tappa sarà cruciale!

Risultati prestigiosi ma con un pizzico d'amarezza in casa Motor Valley Racing Division, in particolar modo per un Roberto Righetti che ha lottato a lungo per il podio assoluto nel recente Rally Due Valli, nella tappa di Coppa Rally ACI Sport zona quattro. Il pilota di casa, al volante di una.

