Quando il bersaglio sbagliato diventa un boomerang: la sospensione del prof. Addeo illumina un tema scottante nel dibattito pubblico. In un'epoca in cui le parole pesano come macigni, l'educazione non può essere terreno di scontro personale. Questo episodio mette in evidenza la crescente polarizzazione e invita a riflettere sul potere delle parole. È tempo di tornare al dialogo costruttivo!

É stata presa la decisone dall’ufficio scolastico della Campania di sospendere il prof. Stefano Addeo dopo il post in cui augurava la morte alla figlia della premier. L’ufficio scolastico della Campania ha preso la decisione di sospendere il professore di tedesco presso il Liceo ‘Medi’ di Cicciano, a Napoli, Stefano Addeo, di 65 anni, che ieri – dopo aver chiesto con una lettera a Palazzo Chigi un incontro alla premier per scusarsi del messaggio pubblicato sul suo profilo in cui augurava la morte alla figlia di Giorgia Meloni – aveva tentato il suicidio con un mix di alcol e farmaci. “In data odierna, nel rispetto della procedura prevista dalla vigente normativa, l’Ufficio scolastico regionale per la Campania – si legge in una nota dell’Usr Campania, come riporta Repubblica – ha avviato il procedimento disciplinare a carico del docente del Liceo ‘Medi’ di Cicciano (Na), a seguito di quanto da lui pubblicato sul suo profilo Facebook”. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Riflessioni: Addeo-Meloni, quando il bersaglio sbagliato diventa un boomerang

