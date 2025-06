Rifiuti le Civiche | Astea rischia di restare fuori dal progetto provinciale

La gestione dei rifiuti è un tema cruciale che, ora più che mai, richiede attenzione. Le Liste civiche di Dino Latini tornano alla carica, avvertendo che potrebbero rimanere escluse dal progetto provinciale. Questo non è solo un problema locale: la sostenibilità ambientale è al centro del dibattito politico nazionale. È ora di chiedersi: siamo pronti a mettere l'ambiente al primo posto? Scopri come questa questione potrebbe influenzare il nostro futuro!

La campagna elettorale è finita e le acque "politiche" si sono calmate. In questo scenario le Liste civiche da sempre di Dino Latini tornano su un tema importante come quello della gestione dei rifiuti, tema già attenzionato dal neo sindaco. Lo fanno tramite i portavoce Monica Bordoni e Tommaso Agostinelli. "Da anni denunciamo con chiarezza il pericolo di un’esclusione di Astea e di Ecofon dalla gestione consortile dei rifiuti nella provincia di Ancona. Un rischio che, fino a poco tempo fa, sembrava solo una minaccia futura, ma che oggi si presenta come una possibilità concreta e imminente. Le scelte compiute da molti, spesso senza un reale confronto con il territorio e senza una visione strategica a tutela delle realtà locali, hanno portato la nostra città sull’orlo di una marginalizzazione in uno dei settori più rilevanti per la qualità della vita dei cittadini: quello dell’ igiene urbana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rifiuti, le Civiche: "Astea rischia di restare fuori dal progetto provinciale"

