Rientra in Italia narcotrafficante catturato a Durazzo

Kevin Kurti, narcotrafficante di 37 anni, è tornato in Italia dopo essere stato catturato a Durazzo nell'operazione 'Champions League'. La sua cattura segna un passo importante nella lotta contro il traffico internazionale di droga, un fenomeno in costante crescita che coinvolge sempre più nazioni. È interessante notare come le forze dell'ordine stiano intensificando la cooperazione internazionale per smantellare queste reti criminali, dimostrando che la collaborazione è fondamentale per la sicurezza.

Tempo di lettura: 2 minuti Era stato catturato a Durazzo il 5 febbraio scorso nell'ambito di un'inchiesta, denominata 'Champions League', su un traffico internazionale di droga ed oggi è rientrato in Italia. Si tratta del 37enne Kevin Kurti, che era sfuggito all'arresto durante il blitz compiuto lo scorso 17 gennaio dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli, che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare del gip partenopeo, su richiesta della Dda. Kurti è tra le 29 persone coinvolte, a vario titolo, nell'importazione su larga scala di stupefacenti dall'Olanda e dalla Spagna verso le piazze di spaccio più fiorenti della provincia napoletana.

