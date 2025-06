Riecco il ‘Battesimo del Solestante’

Ritorna il ‘Battesimo del Solestante’, un evento che celebra la tradizione e l’identità dei più giovani. Ieri, a Porta Solestà, diciannove bambini hanno ricevuto un rito di iniziazione che li avvicina alla comunità del sestiere. In un periodo in cui le tradizioni stanno vivendo una nuova vita, questo battesimo rappresenta un legame profondo con le radici culturali. Scopri come queste iniziative possono dare voce e forza alle nuove generazioni.

Un appuntamento tradizionale che si è rinnovato anche quest'anno, quello con il ' Battesimo del Solestante ', andato in scena ieri a Porta Solestà. Diciannove bambini, infatti, sono stati protagonisti del rito che, storicamente, li introduce nella vita di sestiere. Si tratta di Ginevra Solagna, Jacopo Varani, Azzurra Russo, Filippo Odoardi, Anastasia Castelli, Clarissa Santini, Francesco Poloni, Romano Poloni, Diego Lucera, Elena Ciabattoni, Maria Sole Dei Forti, Sofia Filipponi, Tommaso Talucci, Violante Seghetti, Bianca De Luca, Flavio De Santis, Diego De Santis, Denis Gabriel Gheorghica e Andrei Daniel Gheorghica.

