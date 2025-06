Ride e cucina crack in una friggitrice ad aria tutti i dubbi sul racconto del turista italiano sequestrato e torturato a New York

Un racconto agghiacciante che ha scosso l'Italia e il mondo, ma è davvero tutto vero? La storia di Michael Valentino Teofrasto Carturan, il giovane sequestrato a New York, solleva interrogativi non solo sulla veridicità dei fatti, ma anche sulle dinamiche della narrazione nell'era dei social media. Con l'informazione che viaggia più veloce della luce, come distinguere tra realtà e sensazionalismo? Scopriamo insieme cosa si cela dietro questo dramma mediatico.

«Legato mani e piedi», «minacciato con una motosega», «colpito con un taser» e le polaroid con la pistola puntata alla tempia: questa la prima descrizione dei presunti 17 giorni di sequestro e tortura a cui il 28enne italiano Michael Valentino Teofrasto Carturan era stato sottoposto a New York. Di giorno in giorno, però, crescono i dubbi sul racconto del turista, che aveva additato come responsabili i trader di cripto John Woeltz e William Duplessie, ora in manette, e l’italiana Beatrice Falchi. Ad aumentare le perplessità un brevissimo video, di una ventina di secondi, in cui l’italiano nei presunti giorni del sequestro è ripreso mentre cucina crack con una friggitrice ad aria. 🔗 Leggi su Open.online

Altre fonti ne stanno dando notizia

Italiano rapito a New York, in un video durante il sequestro cucina crack e ride. Crescono i dubbi

Si legge su repubblica.it: Il filmato diffuso dal sito americano di gossip Tmz risalirebbe all’11 maggio: Michael Valentino Teofrasto Carturan, trader di criptovalute, ha raccontato di ...

Italiano rapito a New York: spunta il video in cui ride con i rapitori (e cucina crack)

Lo riporta thesocialpost.it: Ci sono storie che sembrano uscite da un film noir, piene di zone d’ombra, contraddizioni e personaggi ambigui. Vicende che iniziano con una denuncia ...

Imprenditore torinese sequestrato e torturato per 17 giorni a New York: un video lo mostra mentre cuoce crack in una friggitrice

Scrive torinotoday.it: Lui (apparentemente) scherza, ma lo scopo sarebbe stato ricattarlo per ottenere le chiavi del suo portafogli di criptovalute ...