Renzo Foglia, imprenditore tolentinate, è diventato Commendatore: un riconoscimento che celebra non solo la sua dedizione ma anche il crescente valore dell'artigianato italiano in un mercato globalizzato. Questo traguardo ci ricorda l'importanza di preservare le tradizioni locali e di innovare con passione. La sua emozione è un invito a riflettere sul potere dei sacrifici e delle piccole imprese nel plasmare il nostro futuro.

"Sono a dir poco sorpreso". È commosso l'imprenditore tolentinate Renzo Foglia, da ieri Commendatore, presidente del cda e consigliere della ditta Erreuno Srl, che si occupa di fabbricazione di articoli da viaggio, pelletteria e selleria ed è amministratore unico della ditta Monologo Design Industry Srl che produce mobili per arredo domestico. Alla sua proclamazione c'è stato un boato e molti applausi dai 90 suoi dipendenti. "Questo titolo – dice – è un riconoscimento dell'impegno di una vita e dei sacrifici". Tale onorificenza le è stata riconosciuta "per la dedizione e l'impegno profusi in ambito lavorativo".

