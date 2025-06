Riccò è allarme zecche I cinghiali nel mirino | Vanno abbattuti

A Riccò, l’allerta zecche è alle stelle! Negli ultimi giorni, i casi di morsi sono aumentati in modo esponenziale, spingendo cittadini preoccupati a chiedere interventi urgenti. I cinghiali, considerati i principali colpevoli, si trovano ora nel mirino delle autorità che pensano a un abbattimento controllato. Un interessante aspetto da considerare è l'impatto ecologico di queste misure: come bilanciare salute pubblica e tutela della fauna? La questione è più

I casi si sono decuplicati nelle ultime settimane: c’è chi si è recato nella farmacia del borgo per chiedere informazioni e assistenza dopo il “morso“, e chi invece è andato dritto in municipio per chiedere una vasta opera di disinfestazione per evitarne una ulteriore proliferazione. E nel mirino sono finiti i cinghiali, vettori per eccellenza, la cui presenza nelle frazioni – anche a causa della Peste suina africana e dei contestuali divieti imposti alla caccia – è oramai quotidiana. Stiamo parlando delle zecche, parassiti esterni il cui morso può veicolare nell’uomo pericolose patologie quali la borreliosi di Lyme, l’ehrlichiosi, le febbri bottonose da rickettsiae, la tularemia, la febbre Q, la babesiosi, l’encefalite virale. 🔗 Leggi su Lanazione.it