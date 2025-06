Ricci Inter trattativa naufragata? Il quotidiano | Nome caldo per quel club ecco la cifra

La trattativa tra l'Inter e Ricci sembra essere naufragata, lasciando i tifosi con un velo di delusione. In un mercato sempre più frenetico e competitivo, il futuro del calciatore potrebbe prendere strade inaspettate. Mentre le squadre si contendono talenti emergenti, il destino di Ricci rimane incerto. Riuscirà a brillare altrove? In un calcio in continua evoluzione, ogni scelta potrebbe rivelarsi cruciale per il prossimo grande colpo.

Ricci Inter, ecco arrivare novità preziose sul futuro del calciatore accostato ai nerazzurri, i dettagli e di cosa si tratta. Ricci Inter: un matrimonio destinato con ogni probabilità a non diventare presto realtà . Questa mattina Tuttosport ha fatto il punto sul calciomercato del Milan, inserendo anche il nome del big del Torino (in passato accostato) tra i papabili. Un passaggio: RICCI INTER – «In difesa, invece, il focus principale è su Giovanni Leoni del Parma, seguito a lungo nell’ultima stagione con tutte le relazioni molto positive, tanto che il Milan potrebbe affondare per prenderlo. In mezzo al campo rimane caldo il nome di Samuele Ricci del Torino, con i contorni dell’operazione definita da mesi (il Milan provò ad anticipare l’arrivo a gennaio): 30 milioni il costo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ricci Inter, trattativa naufragata? Il quotidiano: «Nome caldo per quel club, ecco la cifra»

Leggi anche Calciomercato Inter, occhi su Ricci del Torino - Il calciomercato dell'Inter si infiamma con l'interesse per Samuele Ricci del Torino. Secondo Tuttosport, i nerazzurri sono determinati a portare il giovane mediano in squadra, ma la trattativa si preannuncia difficile.

Per Ricci non è finita. Marotta può creare una corsia preferenziale per l’ Inter

Da msn.com: L'Inter ha espresso interesse per Ricci, ma al momento si tratta di poco più che un sondaggio, senza negoziazioni concrete, sebbene l'affare potrebbe decollare in caso di cessione di Frattesi.

Inter, è Leoni il rinforzo per la difesa. Centrocampo? C’è un nome nuovo oltre a Ricci

Scrive fcinter1908.it: In estate ci sarà parecchio lavoro da fare per rinforzare la squadra, in primis l'attacco. Movimenti anche in difesa e a centrocampo ...

Inter, un giovane talento la chiave per arrivare a Ricci?

Da msn.com: Se l’Inter dovesse riuscire a concretizzare la cessione di Frattesi, Ricci potrebbe diventare il suo sostituto ideale. La trattativa è ancora agli inizi, ma secondo Inter Live, un possibile ...