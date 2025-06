Riccardo Zappone muore a 30 anni dopo l’arresto con taser | indaga la Procura di Pescara

La tragica morte di Riccardo Zappone, avvenuta dopo un arresto a Pescara, riaccende il dibattito sull'uso dei taser da parte delle forze dell'ordine. A soli 30 anni, la sua vita si è spezzata in un contesto di crescente preoccupazione per la gestione della sicurezza pubblica. Quali sono i limiti e le responsabilità nell'impiego di strumenti così controversi? La procura ora indaga, mentre la società si interroga sulle sue conseguenze.

Arrestato per una rissa, colpito dal taser. Riccardo Zappone, 30 anni, è morto dopo un arresto avvenuto in strada a Pescara. Fermato dalla polizia per una rissa, durante la quale pare fosse stato colpito, Zappone ha opposto resistenza. Gli agenti hanno quindi usato un taser per immobilizzarlo, giudicando "necessario" l'intervento. Il malore in questura e il decesso in ospedale. Dopo essere stato portato in questura per formalizzare l'arresto, l'uomo ha accusato un malore. Soccorso dal 118, è stato trasportato d'urgenza in ospedale ma non c'è stato nulla da fare. L'autopsia chiarirà le cause della morte.