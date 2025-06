Riccardo Calafiori | da riserva a protagonista nella cavalcata europea del Bologna

Riccardo Calafiori, da riserva a stella del Bologna, dimostra come il talento possa emergere anche nei momenti più inaspettati. In un'epoca in cui la resilienza e l'adattamento sono fondamentali nel calcio, la sua trasformazione è emblematica. La squadra rossoblù sta scrivendo una nuova pagina della sua storia, e Calafiori è il simbolo di questa rinascita. Chiudere il cerchio da outsider a protagonista è un viaggio che pochi possono vantare!

Da giocatore arrivato a rosa completa, con il compito di attendere il momento giusto per qualche scampolo di partita a elemento chiave per la cavalcata europea. Riavvolgendo il nastro della recente storia rossoblù, l’ex Riccardo Calafiori (nella foto Ansa) ha parlato dell’approdo a Bologna e di come il destino sia cambiato rapidamente passando dall’essere solo un difensore in più in lista a quello che è riuscito in più di un’occasione a fare la differenza. "Non servivo a molto, forse a livello numerico per essere più coperti dietro, ma terzini li avevano, centrali li avevano, forse poteva servire un mezzo centrale mancino dietro, ma io avevo fatto solo due mesi a Basilea da centrale mancino – racconta a Sky Sport il giocatore dell’ Arsenal –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Riccardo Calafiori: da riserva a protagonista nella cavalcata europea del Bologna

Cosa riportano altre fonti

Riccardo Calafiori: da riserva a protagonista nella cavalcata europea del Bologna

Come scrive msn.com: L'ex difensore del Bologna, Riccardo Calafiori, racconta la sua trasformazione da riserva a elemento chiave della squadra.

Calafiori: «A Roma troppa ansia, non vedevo l’ora finisse. Bologna? Vi racconto il mio trasferimento»

Scrive calcionews24.com: Le parole di Riccardo Calafiori, difensore dell’Arsenal, sulle sue esperienze in Serie A con le maglie di Roma e Bologna Riccardo Calafiori ha parlato a Sky Sport delle tappe più importanti della sua ...

Calafiori: "Impossibile dire no all'Arsenal, volevo sfatare il mito sugli italiani in Premier"

Scrive tuttojuve.com: Lunga intervista ai microfoni di Sky Sport per Riccardo Calafiori. Il difensore ex Bologna, oggi all'Arsenal, ha ripercorso la sua carriera fino all'approdo in Premier League. Queste le ...