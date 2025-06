Riarmo europeo bocciato l' odg del M5s per la sospensione del piano

L'ultima bocciatura del piano di riarmo europeo da parte del Consiglio regionale della Liguria rivela le crepe profonde nel panorama politico italiano. La mozione del M5S ha acceso il dibattito su un tema cruciale: la sicurezza europea in un contesto globale instabile. Questo episodio non è solo un confronto locale, ma riflette una tensione crescente tra le forze politiche sull'equilibrio tra difesa e spese pubbliche. Chi avrà l'ultima parola?

La bocciatura in Consiglio regionale della Liguria della mozione presentata dal Movimento 5 Stelle per chiedere la non prosecuzione del sostegno al piano europeo di riarmo "ReArm EuropeReadiness 2030" accende lo scontro politico tra maggioranza e opposizione.

Leggi anche Movimento 5 Stelle: mobilitazione nazionale contro il piano di riarmo europeo a giugno - Il Movimento 5 Stelle lancia una mobilitazione nazionale a giugno contro il piano di riarmo europeo. Con banchetti in diverse cittĂ italiane, il Network giovani informerĂ i cittadini sui pericoli di questa decisione dei governanti europei.

