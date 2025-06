Riapre la piscina alla Carioncella Nuova gestione targata Zenit

La piscina de “La Carioncella” riapre le sue porte sotto la nuova gestione di Zenit Professione Benessere, portando una ventata di freschezza e innovazione. Immersa nel verde, è il luogo ideale per rinfrescarsi e stare in compagnia. Con l'estate alle porte, questo spazio diventa un punto di ritrovo imperdibile per famiglie e amici. Scopri un nuovo modo di vivere il benessere tra nuotate e relax!

Ha riaperto con una nuova gestione la piscina de “ La Carioncella ”: situata a metà strada tra Bondeno e Scortichino e immersa in una vasta area verde, a curare la stagione estiva sino a settembre è adesso Zenit Professione Benessere. Il taglio del nastro è avvenuto con l’avvio del mese di giugno, e la fruizione dell’impianto sarà garantita tutti i giorni. "C’era attesa per la riapertura perché questo luogo è da sempre molto apprezzato dal pubblico – ha detto il sindaco, Simone Saletti, presente all’avvio dell’attività –. Sono felice del fatto che tra i soci di Zenit, Sergio Ameruoso e Manuele Mazza, e la famiglia Sabbioni proprietaria del luogo, si sia creata da subito la sinergia positiva che ha consentito in poco tempo di riaprire l’attività. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Riapre la piscina alla Carioncella. Nuova gestione targata Zenit

