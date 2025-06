Riapertura dei Tribunali Montepulciano non rientra nelle prime previsioni

La riapertura dei tribunali è un tema caldo nel dibattito pubblico, e Montepulciano, purtroppo, non è tra le priorità iniziali. Tuttavia, l’annuncio del nuovo disegno di legge porta una ventata di speranza: alcuni tribunali soppressi potrebbero tornare in funzione. Un punto interessante? La giustizia locale potrebbe diventare un pilastro per il rilancio economico di intere comunità. Non perdere di vista come questo possa influenzare il futuro delle città!

Prima, una serie di anticipazioni, anche di fonte governativa, ora un annuncio che dissipa qualsiasi dubbio: è pronto per essere portato in Consiglio dei ministri il disegno di legge che renderebbe possibile riaprire alcuni tribunali soppressi dalla riforma-Severino del 2012 in cui incappò anche Montepulciano. Ad affermarlo, con tono trionfale, è il sindaco di Bassano del Grappa, Nicola Finco, dopo un recente incontro, al ministero di Giustizia, con il ministro Carlo Nordio. Finco parla di "giornata storica per il territorio della Pedemontana" e di "un passo avanti fondamentale", avendo appreso dal ministro Nordio che "è imminente – si legge in un comunicato – la presentazione in Consiglio dei ministri del relativo disegno di legge". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Riapertura dei Tribunali . Montepulciano non rientra nelle prime previsioni

Riporta msn.com: Filtrano le prime indiscrezioni: il riassetto per ora riguarda le sedi di Bassano, Alba e Lucera. Nel 2023 avviato un ’canale’ dal consigliere Maccarone e dal parlamentare Michelotti (FdI).

