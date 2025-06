Riaperto il caso di Maddie McCann nuova svolta dopo 18 anni sulla bimba scomparsa in Portogallo | nuove ispezioni in due pozzi

Dopo 18 anni di silenzio, il caso di Maddie McCann torna a far parlare di sé, con nuove ispezioni in due pozzi. Questa svolta riaccende le speranze di verità e giustizia in un contesto globale dove i casi di scomparsa continuano a suscitare attenzione e mobilitazione. La ricerca della piccola Maddie riprende, e ogni piccolo passo può portare a scoperte sorprendenti. Resta sintonizzato, perché la verità è più vicina di quanto pensi.

Arriva una svolta nel caso Maddie McCann, la bambina britannica scomparsa nel 2007 quando era in vacanza con la famiglia in Portogallo. La polizia portoghese, su richiesta degli inquirenti tedeschi, ha già iniziato le ricerche nella zona di Praia da Liza, nel Portogallo meridionale, la stessa che era già stata oggetto delle prime ricerche. Gli inquirenti tedeschi sospettano già dal 2020 che l’uomo che ha rapito e poi ucciso la bambina sia Christian Bruckner, un 43enne tedesco già detenuto per reati sessuali. E proprio su di lui sarebbero emersi nuovi dettagli cruciali. Al punto da spingere gli inquirenti a riprendere le ricerche con la convinzione di ritrovare il corpo della bambina. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche Garlasco: tutte le novità sul caso riaperto dopo anni, cosa è cambiato - Il caso del delitto di Garlasco si riaccende con nuove scoperte dopo anni di silenzio. Recenti perquisizioni hanno portato al rinvenimento di un martello e altri oggetti metallici presso l'abitazione di Andrea Sempio e dei suoi genitori.

Segui queste discussioni sui social

Chirurgia estetica: aumento dei ritocchini con lockdown e smart working more news -> #coronavirus #chirurgo #quando #chirurgia #plastico #estetica #già #chirurgici #a #riaperto #positivo #paolo #trend #santanchè #20 Leggi la discussione