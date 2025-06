Revenge porn la Procura di Milano vuole il processo per La Russa jr e per il suo amico

La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per Leonardo Apache La Russa e il deejay Tommaso Gilardoni, accusati di revenge porn. Questa notizia accende i riflettori su un fenomeno sempre più diffuso, che colpisce la dignità delle vittime e sfida le leggi vigenti. In un'epoca in cui la privacy è sacra, sarà interessante vedere come la giustizia affronterà questo caso emblematico. Riflessioni e dibattiti sono inevitabili!

La Procura della Repubblica di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato Ignazio, e per il suo amico deejay Tommaso Gilardoni, indagati per revenge porn. Lo scorso 8 aprile gli stessi pubblici ministeri avevano chiesto l’archiviazione per i due amici indagati per violenza sessuale nei . L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Revenge porn, la Procura di Milano vuole il processo per La Russa jr e per il suo amico

Leggi anche Stupro di gruppo a Palermo, nuova condanna 4 anni e 2 mesi per revenge porn - A Palermo, la giustizia torna a farsi sentire con una nuova condanna per lo stupro di gruppo. Angelo Flores è stato condannato a 4 anni e 2 mesi per revenge porn, avendo girato e diffuso le immagini della violenza subita dalla vittima.

Leonardo Apache La Russa, la Procura di Milano chiede il processo per revenge porn: accusato anche l’amico dj

Da fanpage.it: La procuratrice aggiunta Letizia Mannella e la pm Rosaria Stagnaro di Milano hanno chiesto il rinvio a giudizio per revenge porn per Leonardo Apache La ...

Revenge Porn: procura di Milano chiede rinvio a giudizio per La Russa junior e l'amico

msn.com scrive: I due giovani sono accusati di due episodi distinti di "diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti" aggravata, in un filone dell'inchiesta nata dopo la denuncia di una 22enne, nel ...

Inchiesta La Russa Jr, la Procura: “Processare lui e il suo amico deejay Tommaso Gilardoni per revenge porn”

Riporta msn.com: Il caso nato dalla denuncia di una 22enne nel 2023 per violenza sessuale. Per quest'ultimo reato i pm hanno chiesto l'archiviazione ma la giovane si è opposta ...