Revenge porn chiesto il rinvio a giudizio per Leonardo Apache La Russa

Il caso di Leonardo Apache La Russa getta un'ombra su un fenomeno sempre più preoccupante: il revenge porn. La richiesta di rinvio a giudizio, avanzata dall'aggiunta Letizia Mannella e dalla pm Rosaria Stagnaro, evidenzia come la violazione della privacy e il rispetto delle donne siano temi centrali nel dibattito attuale. È un segnale chiaro: la giustizia sta iniziando a prendere sul serio questo crimine, e la società non può rimanere indifferente.

L'aggiunta Letizia Mannella e la pm Rosaria Stagnaro hanno chiesto il rinvio a giudizio per Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato, e per l'amico dj Tommaso Gilardoni per revenge porn, ossia per due episodi distinti di "diffusione illecita di immagini o video sessualmente.

Leggi anche Stupro di gruppo a Palermo, nuova condanna 4 anni e 2 mesi per revenge porn - A Palermo, la giustizia torna a farsi sentire con una nuova condanna per lo stupro di gruppo. Angelo Flores è stato condannato a 4 anni e 2 mesi per revenge porn, avendo girato e diffuso le immagini della violenza subita dalla vittima.

