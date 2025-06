Retegui Juventus resta viva questa opzione per l’attacco | può essere lui l’erede di Vlahovic l’Atalanta ha già fissato il prezzo

La Juventus guarda al futuro con occhi attenti e uno dei nomi più caldi è quello di Mateo Retegui. Potrebbe essere lui a prendere il posto di Vlahovic, una scelta che non solo rilancia l'attacco bianconero, ma segue la tendenza di valorizzare giovani talenti italiani. Con l'Atalanta che ha già fissato il prezzo, il tempo stringe: la Juve è pronta a scommettere su un nuovo bomber. Sarà la mossa giusta?

Retegui Juventus, resta viva questa opzioni per l’attacco: può essere lui l’erede di Vlahovic, l’Atalanta ha già fissato il prezzo del suo centravanti. Resta viva l’ipotesi Mateo Retegui per il calciomercato Juventus. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, che rivela come l’attaccante della Nazionale italiana sia tra i preferiti della dirigenza per l’estate. Non solo, l’ Atalanta sarebbe anche entrata nell’ottica di lasciar partire il suo centravanti di fronte ad un’offerta ritenuta congrua: vale a dire nell’ordine dei 40-45 milioni di euro verosimilmente. Da vedere come si muoveranno i bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Retegui Juventus, resta viva questa opzione per l’attacco: può essere lui l’erede di Vlahovic, l’Atalanta ha già fissato il prezzo

