Rete idrica nuovi allacci per tante utenze tra Ronta e Martorano | lavori su un tratto di 3 chilometri di via Ravennate

Buone notizie per i residenti tra Ronta e Martorano! È in arrivo un importante rinnovamento della rete idrica lungo 3 chilometri di via Ravennate, grazie a un investimento di 1.757.000 euro. Questo progetto non solo migliorerà l'approvvigionamento idrico, ma si inserisce anche nel più ampio contesto della transizione ecologica sostenuta dal Next Generation EU. Un passo avanti verso un futuro più sostenibile e con maggiore qualità della vita per tutti!

È stato approvato, con apposita delibera di Giunta, il progetto di rinnovo della rete idrica nel tratto di via Ravennate di competenza comunale, per un importo complessivo pari a 1.757.000 euro. L’intervento, promosso dal gruppo Hera e finanziato dall’Unione Europea – Next Generation Eu. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Rete idrica, nuovi allacci per tante utenze tra Ronta e Martorano: lavori su un tratto di 3 chilometri di via Ravennate

Leggi anche Rete idrica, lavori a Pisa: da Riglione a Ospedaletto mancherà l'acqua - Acque informa che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Pisa, l'erogazione dell'acqua sarà sospesa dalle 22 di martedì 20 maggio alle 5 di mercoledì 21 maggio.

Segui queste discussioni sui social

In memoria di John Young e di Cryptome – di Denis Roio #PrettyGoodPrivacy(PGP) #libertàdiinformazione #controinformazione #autorganizzazione #DeborahNatsios #PhilZimmermann #progettoGladio #soggettività #TheIntercept #StephenLevy #hacktivi… Leggi la discussione

Se ne parla anche su altri siti

Cesena, rete idrica: approvati lavori per Ronta e Martorano

Scrive corriereromagna.it: A Cesena è stato approvato, con apposita delibera di Giunta, il progetto di rinnovo della rete idrica nel tratto di via Ravennate di competenza ...

Rete idrica rinnovata. In via Caravaggio sostituiti 1.500 metri di condotta

Segnala msn.com: L’importante intervento di Acquedotto del Fiora sta per essere concluso. Ricostruiti anche quaranta allacci. Importo dei lavori 850mila euro. .

Palermo, scoperti al Capo 40 allacci abusivi alla rete idrica:

Riporta livesicilia.it: PALERMO – Sono stati scoperti quaranta allacci abusivi nel quartiere Capo a Palermo. Carabinieri e tecnici dell’Amap hanno staccato l’allaccio alle abitazioni che non avevano un contratto ...