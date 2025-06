Rete di spaccio nella Piana del Sele tre condanne definitive

Nella Piana del Sele, la lotta contro lo spaccio di droga si intensifica: tre condanne definitive colpiscono un giro di traffico che ha coinvolto famiglie intere. Questo episodio non è solo un caso isolato, ma si inserisce in un trend più ampio di repressione della criminalità organizzata nel nostro Paese. L'attenzione crescente delle forze dell'ordine solleva interrogativi sulle dinamiche sociali e familiari legate al narcotraffico. Chi sono i veri “vittime” di questa spirale?

Spaccio di droga tra Capaccio Paestum e comuni limitrofi, tre condanne diventano definitive per altrettanti imputati che, meno di un anno fa, furono coinvolti in un'inchiesta della Procura di Salerno che portò all'arresto di 14 persone. Tra queste, anche una madre e due figli, una coppia di.

