Resta grave l’uomo travolto all’incrocio

L'incidente avvenuto all'incrocio tra via Lorenteggio e via Inganni riaccende l'attenzione sulla sicurezza stradale, tema sempre più cruciale nelle nostre città. L'uomo, un sessantenne motociclista, versa in gravi condizioni dopo essere stato travolto da un'auto. Questo episodio ci invita a riflettere sull'importanza della prudenza alla guida e sulle misure necessarie per proteggere i più vulnerabili sulle strade. Non possiamo permetterci che incidenti del genere diventino la norma.

È ancora in gravi condizioni il sessantenne travolto poco prima delle 13 di domenica all’angolo tra via Lorenteggio e via Inganni: l’uomo è ricoverato da due giorni al Niguarda per i traumi riportati nell’impatto con la Mini Cooper che gli ha tagliato la strada; disarcionato dalla sella della sua Honda, il centauro è stato sbalzato con violenza sull’asfalto. Il conducente dell’auto, 43 anni, è risultato positivo al pretest che intercetta l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Resta grave l’uomo travolto all’incrocio

Leggi anche Macellaio resta con il braccio incastrato nel tritacarne: è grave. Incidente sul lavoro in un supermercato a Sapri - Un grave incidente sul lavoro ha coinvolto un macellaio di 28 anni in un supermercato di Sapri, dove è rimasto incastrato con il braccio nel tritacarne.

Resta grave l'anziano investito a Milano Marittima, l'automobilista si è presentato ai Carabinieri; Incidente mortale sui binari: sospesa la circolazione dei treni; Si ribalta col trattore e resta schiacciato, grave 50enne tra i campi di Alseno; Uccisa da una ruspa in spiaggia: morta mentre era in vacanza, sotto torchio il guidatore / Video.

Jesi, resta schiacciato sotto il camion: incidente choc, grave un operaio

Scrive corriereadriatico.it: JESI - Pochi secondi per reagire, troppo pochi per riuscire a mettersi in salvo. Un operaio di 47 anni, dipendente della ditta Santini Impianti di Senigallia, è rimasto gravemente ferito ...

Incidente mortale in via cilicia a roma: uomo travolto e deceduto in ospedale

Da gaeta.it: Un uomo investito da un cittadino polacco in via Cilicia a Roma muore all’ospedale San Giovanni; la polizia locale indaga sulle cause e cerca di identificare la vittima senza documenti.