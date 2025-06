Resistenza zona violenta Pugni e calci in piazza E non è la prima volta

Piazza Resistenza torna a far parlare di sé, ma non per festeggiamenti. Un violento scontro tra gruppi, avvenuto lo scorso weekend, getta un'ombra su una delle zone più vivaci della città. La rabbia giovanile esplode in un contesto già segnato da tensioni sociali, mostrando il bisogno urgente di spazi sicuri per i nostri ragazzi. È tempo di agire: qual è il futuro della nostra vita notturna?

Un nuovo episodio di violenza in piazza Resistenza. Il fatto risale allo scorso fine settimana; una scazzottata tra un gruppo di trentenni e una banda di giovani che hanno cominciato a inveire, fino a passare alla violenza. L’episodio sarebbe partito fuori dal locale sotto al comune. Ogni notte sono tantissime le persone che si ritrovano fuori da questo spazio, di proprietà comunale ma in gestione a privati, che di fatto è l’unico centro di vita notturna in città. In altre occasioni sono stati segnalati comportamenti scomposti delle persone che gravitano fuori dal locale, in primis quella di usare gli spazi comunali come latrine a cielo aperto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Resistenza, zona violenta. Pugni e calci in piazza. E non è la prima volta

