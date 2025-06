Repubblica | Napoli pronti 40 milioni per Frattesi

Il Napoli punta forte su Davide Frattesi, offrendo ben 40 milioni per portarlo in azzurro. In un'epoca in cui i giovani talenti sono sempre più richiesti, la scelta del centrocampista abruzzese sembra strategica per rinvigorire la squadra. Con De Laurentiis e Conte in sintonia, il colpo potrebbe segnare una svolta decisiva nella corsa al titolo. Riuscirà Frattesi a diventare il nuovo faro del centrocampo partenopeo?

Davide Frattesi è il nome che mette tutti d'accordo. Aurelio De Laurentiis, Antonio Conte e il direttore sportivo Giovanni Manna condividono una convinzione: è lui il rinforzo ideale per il nuovo centrocampo del Napoli. Come racconta Pasquale Tina su Repubblica Napoli, il club azzurro è pronto a lanciare una maxi offerta all'Inter, forte della situazione instabile tra il giocatore e il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi. Il malcontento del centrocampista, lasciato in panchina per tutta la finale di Champions League contro il PSG, potrebbe essere il detonatore per la sua uscita.

