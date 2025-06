Repubblica da esempio | La libertà va coltivata Guerre vanno fermate

La celebrazione della Repubblica rischia di diventare un evento in secondo piano, con sempre meno italiani in piazza a difendere i valori di libertà e unità. Mentre le guerre nel mondo ci ricordano quanto sia fragile la pace, è fondamentale rinnovare il nostro impegno civico. Un invito a riflettere: coltiviamo insieme la nostra libertà, perchè, come dimostra la storia, ogni generazione ha il compito di lottare per ciò che è giusto.

Sulla falsariga della festa del Tricolore. La ricorrenza della nascita della Repubblica porta poca gente in piazza (certo, tanti hanno sfruttato il ponte e il bel tempo per andare al mare) e sporadiche bandiere qua e là. La consueta cerimonia – che pur è importante, ci mancherebbe, con l’omaggio ai Caduti, l’inno nazionale, l’alzabandiera e la parata dei corpi militari – risulta un po’ bolsa. Più autorità istituzionali e ‘prezzemoli’ in vetrina che pubblico partecipativo. Ma tant’è, si sa che noi italiani siamo più bravi a riscoprirci patriottici per una partita di calcio della nazionale piuttosto che nelle commemorazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Repubblica da esempio: "La libertà va coltivata. Guerre vanno fermate"

