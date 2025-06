Reporter in erba raccontano la difesa del suolo | il premio

L’edizione 2025 del premio "Reporter in Erba" si è rivelata un laboratorio di idee sulla difesa del suolo, in un periodo in cui il cambiamento climatico ci sfida quotidianamente. I giovani reporter hanno esplorato il legame vitale tra acqua e territorio, sottolineando che preservare l'ambiente significa garantire un futuro sostenibile. Un tema urgente che invita tutti a riflettere sull'importanza di proteggere le risorse naturali per le generazioni a venire. Non perdere l'occasione di scopr

Difendere i territori dall'acqua, difendere l'acqua per la qualità e la ricchezza dei territori. È questo il binomio che, insieme a temi come la pace, la cybersicurezza e la solidarietà, ha maggiormente stimolato la riflessione, la fantasia e la curiosità dei partecipanti all'edizione 2025 di.

