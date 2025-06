Reparti speciali delle Forze Armate italiane | dagli Arditi della Decima della I Guerra Mondiale agli Incursori di Marina del Comsubin

La storia delle forze speciali italiane è un affascinante viaggio attraverso il coraggio e l'innovazione. Dalla temerarietà degli Arditi della Prima Guerra Mondiale agli incursori del Comsubin, la tesi di Raoul Ravara esplora le radici e l'evoluzione di questi reparti d'élite. Un racconto che non solo celebra il passato, ma riflette anche sulle sfide contemporanee nella difesa e nella sicurezza mondiale. Scopri come il prestigio di queste unità continua a ispirare oggi!

L'evoluzione e la continuità storica delle forze speciali italiane, dagli Arditi della X° della I guerra mondiale, agli uomini del Comusbin e il 9° Reggimento paracadutisti 'Col Moschin'; la ricostruzione nella tesi di laurea di Raoul Ravara

