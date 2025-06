Remo Anzovino | ancora pochi posti per l' atteso concerto al Verdi

Non perdere l'occasione di assistere a un evento straordinario! Domani, 4 giugno, il Teatro Verdi di Pordenone ospita Remo Anzovino per un concerto che segna la conclusione del suo tour e celebra due decenni di musica. Con pochi posti rimasti, questo spettacolo rappresenta un momento imperdibile non solo per i fan, ma per chiunque ami l’arte dal vivo. Un'esperienza che promette emozioni e suggestioni indimenticabili!

Domani sera, 4 giugno, al Teatro Verdi di Pordenone l’attesissimo concerto che chiude il tour teatrale di Remo Anzovino. Restano gli ultimissimi biglietti disponibili su Ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati, per uno spettacolo unico che celebra i 20 anni di carriera discografica. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Remo Anzovino: ancora pochi posti per l'atteso concerto al Verdi

Leggi anche Remo Anzovino chiude il suo tour al teatro Verdi: "Devo tutto a Pordenone" - Remo Anzovino conclude il suo Atelier Tour al Teatro Verdi di Pordenone, città a cui è profondamente legato.

