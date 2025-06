ReMare insieme | a Verona il 6 giugno il roadshow della salute respiratoria

Il 6 giugno, Verona ospiterà "REMaRe Insieme", un roadshow dedicato alla salute respiratoria che porta l'attenzione su un tema sempre più cruciale: la prevenzione. Con nove tappe in otto città, questo ambulatorio mobile offre spirometrie gratuite e informazioni utili ai cittadini. Un'opportunità imperdibile per prendere coscienza dell'importanza di respirare bene e vivere meglio. Non perdere il tuo appuntamento con la salute!

"REMaRe Insieme" verso la salute respiratoria: l'ambulatorio attrezzato mobile arriva a VERONA il 6 GIUGNO Nove tappe per otto città: spirometrie gratuite e informazione ai cittadini Il Progetto promosso da AIPO-ITSETS, SIPIRS e Consulta della Pneumologia Il respiro della salute arriva nelle.

