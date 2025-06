Regno Unito il governo minaccia azioni legali contro Abramovich per la cessione del Chelsea

Il governo britannico alza la voce contro Roman Abramovich, minacciando azioni legali per sbloccare i 2,5 miliardi di sterline bloccati dalla vendita del Chelsea. Questo epilogo non è solo una questione sportiva, ma un chiaro segnale della crescente pressione politica sulle ricchezze russe nel Regno Unito. La vicenda del club londinese si intreccia con le dinamiche geopolitiche attuali, mettendo in luce il potere dello sport come strumento di cambiamento.

Il governo guidato da Keir Starmer ha lanciato un ultimatum a Roman Abramovich, intimandogli di non ritardare ulteriormente il trasferimento dei 2,5 miliardi di sterline ricavati dalla cessione del Chelsea. La somma, bloccata su un conto nel Regno Unito, è formalmente di proprietà dell’ex proprietario del club, ma risulta congelata a seguito delle sanzioni imposte da Londra in risposta all’invasione russa dell’ Ucraina nel 2022. Sebbene il magnate russo continui a essere colpito da misure restrittive nel Regno Unito e nell’Unione Europea, non è stato sanzionato dagli Stati Uniti. L’esecutivo britannico insiste affinché l’intero importo venga trasferito a Kyiv sotto forma di « aiuti umanitari », mentre l’entourage legale del miliardario ribadisce l’intenzione di destinarli «a tutte le vittime della guerra in Ucraina». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Regno Unito, il governo minaccia azioni legali contro Abramovich per la cessione del Chelsea

