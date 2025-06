Regno Unito armamenti ed economia tornano alla Guerra Fredda

Il Regno Unito si prepara a una nuova era di armamenti e sicurezza, risvegliando echi della Guerra Fredda. Il primo ministro Keir Starmer, con riforme ambiziose e un aumento della spesa militare, punta a trasformare la Gran Bretagna in una "nazione corazzata". Questo cambio di rotta non è solo una risposta alle tensioni internazionali, ma riflette anche un crescente bisogno di sicurezza in un mondo sempre più instabile. Resta da vedere come reagiranno gli alleati e i rivali.

Qualche giorno fa il primo ministro britannico Keir Starmer ha annunciato ampie riforme della Difesa del Regno Unito e aumenti della spesa militare, impegnandosi a trasformare la Gran Bretagna in una "nazione corazzata e pronta al combattimento" – queste le sue parole -, presentando i risultati della revisione strategica del suo governo presso il cantiere navale Govan di Glasgow. Tra le misure di riarmo, l'annuncio che il paese costruirĂ fino a dodici nuovi sottomarini d'attacco, mentre vengono completate nuove fregate "Tipo 26". Starmer ha annunciato l'intenzione di aumentare la spesa per la difesa al 2,5% del Pil entro il 2027, con l'ambizione di raggiungere il 3% nella prossima legislatura qualora le condizioni economiche e fiscali lo consentissero.

