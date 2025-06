Regione Lombardia stanzia 113mila euro per la funicolare di San Vigilio

La Regione Lombardia si muove verso un futuro di mobilità sostenibile, investendo 113mila euro per la funicolare di San Vigilio. Questo intervento fa parte di un piano più ampio da quasi 5 milioni per il potenziamento delle funivie e funicolari regionali entro il 2027. Un passo fondamentale per garantire trasporti pubblici efficienti e rispettosi dell'ambiente. Scopri come questo investimento possa trasformare il modo in cui ci muoviamo!

Uno stanziamento di 4.747.000 euro nel triennio 202527 dalla Regione Lombardia per interventi di manutenzione straordinaria per le funivie e funicolari soggetti ad obblighi di trasporto pubblico locale sul territorio regionale. È quanto prevede una delibera approvata alla Giunta regionale, su proposta dell’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente. Per Bergamo sono stati stanziati 113mila euro per la funicolare Colle Aperto-San Vigilio. Nello specifico, si tratta di interventi concernenti la sostituzione e lo scorrimento delle funi portanti, la sostituzione delle funi traenti, attività sui sistemi frenanti, sulle funi di soccorso e verifiche sui gruppi elettrogeni, sostituzione delle pulegge. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Regione Lombardia stanzia 113mila euro per la funicolare di San Vigilio

