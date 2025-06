Regionali De Luca senza freni | Sento nomi di gente che non sa fare la ‘O’ con il bicchiere

Vincenzo De Luca non le manda a dire: il governatore della Campania lancia un durissimo avvertimento sui possibili candidati alle prossime elezioni regionali. In un’epoca in cui la qualità della leadership è sempre più sotto esame, il suo richiamo a competenza e responsabilità risuona come un campanello d’allarme. In un contesto politico complesso, il futuro della Campania merita serietà, non improvvisazione. Riuscirà De Luca a mantenere la rotta?

Tempo di lettura: 2 minuti “Sento circolare nomi di persone che non sanno fare neanche la ‘O’ con il bicchiere, ciucci, che non hanno amministrato niente. La Campania non si può affidare al primo arrivato, al primo parcheggiatore abusivo, è una regione difficile da governare, è una trincea difficile e non possiamo scherzare per le iacuvelle interne ai partiti”. Continua a lanciare bordate il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca che, intervenuto a Teverola per la presentazione dei neo-assunti all’Air Campania, ha ribadito le sue intenzioni di dar battaglia dentro e fuori la coalizione di centrosinistra per le prossime Elezioni Regionali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Regionali, De Luca senza freni: “Sento nomi di gente che non sa fare la ‘O’ con il bicchiere”

Leggi anche Regionali, De Luca attacca: «Non si torna alla palude» - In vista delle regionali, la Campania si prepara a un clima teso e surreale, con De Luca che lancia attacchi ai rivali: "Non si torna alla palude".

