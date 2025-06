Regionali 2025 De Luca avverte Pd e M5S | Sento nomi di ciucci che non sanno fare O col bicchiere

In vista delle regionali 2025, De Luca lancia un appello fortemente critico verso il PD e il M5S, avvertendo sui rischi di candidare nomi poco qualificati. "La Campania non può essere affidata a chi non ha esperienza", sottolinea il governatore, evidenziando l’importanza di leadership solide in un periodo di grande incertezza. In un'epoca in cui la competenza è fondamentale, questa dichiarazione riaccende il dibattito sulla qualità della classe politica. Chi sarà pronto a raccogliere

"Sento circolare nomi di persone che non sanno fare neanche la 'O' con il bicchiere, ciucci, che non hanno amministrato niente. La Campania non si può affidare al primo arrivato, al primo parcheggiatore abusivo, è una regione difficile da governare, è una trincea difficile e non possiamo.

Leggi anche Regionali, De Luca attacca: «Non si torna alla palude» - In vista delle regionali, la Campania si prepara a un clima teso e surreale, con De Luca che lancia attacchi ai rivali: "Non si torna alla palude".

