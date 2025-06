Reggio Emilia licenziate perché sostituite da un software | i colleghi scioperano per solidarietà

A Reggio Emilia, la tecnologia ha preso il sopravvento, licenziando due trentenni in favore di un software. Ma i colleghi non ci stanno: scioperano per solidarietà contro questa scelta discutibile. In un'epoca in cui l'automazione avanza a grandi passi, è fondamentale riflettere sul valore umano nel mondo del lavoro. Il caso delle due donne mette in luce non solo una battaglia personale, ma un tema urgente che riguarda tutti noi.

Le due donne, entrambe trentenni - una con un figlio piccolo tornata da poco dalla maternità - si sono rivolte alla Fiom per impugnare il licenziamento che le ha lasciate "esterrefatte". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Reggio Emilia, licenziate perché sostituite da un software: i colleghi scioperano per solidarietà

