Reggio Emilia Fiom | Licenziate perché sostituite da un software | I colleghi scioperano per solidarietà

A Reggio Emilia, il mondo del lavoro torna a confrontarsi con l'inevitabile evoluzione tecnologica. Due giovani dipendenti, colpite da un licenziamento inaspettato per essere state sostituite da un software, hanno scatenato la solidarietà dei colleghi, pronti a scioperare. Questo episodio mette in luce un trend sempre più preoccupante: l'automazione che minaccia posti di lavoro e famiglie. La domanda è: come possiamo proteggere l'occupazione in un'era digitale?

Le due donne, entrambe trentenni - una con un figlio piccolo tornata da poco dalla maternità - si sono rivolte al sindacato per impugnare il licenziamento che le ha lasciate "esterrefatte". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Reggio Emilia, Fiom: "Licenziate perché sostituite da un software" | I colleghi scioperano per solidarietà

Leggi anche Rapinato del portafogli in zona stazione a Reggio Emilia - Reggio Emilia, 13 maggio 2025 - Un uomo è stato rapinato del portafogli questa sera in via Turri, nei pressi della stazione.

Le notizie più recenti da fonti esterne

“Licenziate dalla Interpuls a Reggio Emilia, sostituite da un software”: la denuncia della Fiom; Reggio Emilia, licenziate e sostituite dal software; Reggio Emilia, due impiegate licenziate: «Sostituite da un software, una rientrava dalla maternità. Possibile grazie al Jobs Act». 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Reggio Emilia, Fiom: "Licenziate perché sostituite da un software" | I colleghi scioperano per solidarietà

Riporta msn.com: Le due donne trentenni - una con un figlio piccolo tornata da poco dalla maternita - si sono rivolte alla Fiom per impugnare il licenziamento ...

Reggio Emilia, licenziate perché sostituite da un software: i colleghi scioperano per solidarietà

Scrive tgcom24.mediaset.it: Le due donne trentenni - una con un figlio piccolo tornata da poco dalla maternita - si sono rivolte alla Fiom per impugnare il licenziamento ...

Licenziate perché sostituite da un software, sciopero e presidio

msn.com scrive: "Tantissime colleghe e colleghi delle due lavoratrici licenziate dalla Interpuls di Albinea hanno scioperato oggi su proposta della Fiom-Cgil di Reggio Emilia, per esprimere solidarietà e vicinanza al ...