Reggio Emilia ciclista travolto e ucciso da un tir mentre attraversa la strada

Tragico incidente a Reggio Emilia, dove un ciclista ha perso la vita travolto da un tir. Questo episodio solleva interrogativi cruciali sulla sicurezza stradale, in particolare per i ciclisti, sempre più presenti sulle strade italiane. Con l'aumento della mobilità sostenibile, il tema della coesistenza tra veicoli e due ruote diventa urgente. È fondamentale ripensare le infrastrutture e sensibilizzare tutti gli utenti della strada. La vita di ognuno conta.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava ai margini della strada quando avrebbe deciso di attraversare, proprio nel momento in cui sopraggiungeva un autoarticolato. L'impatto è stato inevitabile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche Rapinato del portafogli in zona stazione a Reggio Emilia - Reggio Emilia, 13 maggio 2025 - Un uomo è stato rapinato del portafogli questa sera in via Turri, nei pressi della stazione.

Ne parlano su altre fonti

Scontro con il camion, muore ciclista a Gualtieri

Lo riporta msn.com: Gualtieri (Reggio Emilia), 3 giugno 2025 – Un uomo ha perso la vita in mattinata, verso le 10,30, in un incidente sulla strada Cispadana, tra Gualtieri e Pieve Saliceto. La vittima, non identificata n ...

Reggio Emilia, auto travolge ciclista: l'uomo ricoverato in gravissime condizioni

Si legge su tg24.sky.it: È ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Parma un uomo di 48 anni di Campagnola (Reggio Emilia) che ieri, mentre si trovava in bicicletta, è stato travolto da un'auto pirata che è ...

Quarantenne travolto da un'auto pirata a Reggio Emilia

Riporta rainews.it: Un uomo di 40 anni è stato travolto nella serata di sabato in via Adua, a Reggio Emilia, da un'auto pirata. L'allarme è stato lanciato intorno alle 23, sul posto sono subito intervenuti gli agenti del ...