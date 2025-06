Reggiana | Claudio Ferrarese in pole per il ruolo di direttore sportivo

Claudio Ferrarese si profila come il prossimo direttore sportivo della Reggiana, portando con sé una freschezza e un’ambizione che possono rivoluzionare il club. Giovane e con occhio attento per scovare talenti sconosciuti, potrebbe diventare il faro di una nuova era per la squadra emiliana. In un calcio sempre più dominato dalle grandi, trovare gemme nascoste potrebbe rivelarsi la chiave per il successo. Rimanete sintonizzati!

Piuttosto giovane, molto ambizioso e con l’occhio clinico per quei talenti che sfuggono ai radar delle big ma che possono comunque fare la differenza. È questo l’identikit che dovrà avere il prossimo direttore sportivo della Reggiana che verrà colloquiato (e scelto) soprattutto seguendo le indicazioni del presidente Salerno. Andrea Ferretti, 29 anni, enfant prodige della Feralpi Salò, è certamente un nome valido, ma alla lista se ne potrebbe aggiungere presto un altro: Claudio Ferrarese. Classe ’78, nativo di Verona ha miracolosamente portato alla salvezza una Lucchese allo sbando e in cui i calciatori non hanno percepito gli stipendi per mesi e mesi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Reggiana: Claudio Ferrarese in pole per il ruolo di direttore sportivo

