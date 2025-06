Referendum SCHEDA | Quesito 2 sul tetto all’indennità nei licenziamenti

Il secondo quesito referendario dell'8 e 9 giugno mette sotto i riflettori un tema cruciale per milioni di lavoratori: il tetto all'indennità di licenziamento per le piccole aziende. Questo riguarda oltre il 93% delle imprese italiane, rendendo la questione estremamente rilevante. La possibilità di garantire equità e sicurezza ai dipendenti in caso di ingiustizie sul lavoro è in gioco. Qual è il futuro dei diritti dei lavoratori? La tua voce conta!

Il secondo quesito referendario dell’8 e 9 giugno affronta la questione del tetto massimo di mensilità spettanti al lavoratore di un’azienda con meno di 15 dipendenti come risarcimento in caso di licenziamento illegittimo. Una realtà che interessa milioni di occupati in Italia, dato che le imprese di questo tipo rappresentano oltre il 93% del tessuto economico del nostro paese. Servizio di Pierluigi Vito. ReferendumSCHEDA: Quesito 2 sul tetto all’indennità nei licenziamenti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Referendum\SCHEDA: Quesito 2 sul tetto all’indennità nei licenziamenti

Leggi anche Referendum 8-9 giugno, Acquaroli: “Non ritirerò la scheda” - In un momento in cui il voto è al centro del dibattito pubblico, il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, esprime una posizione forte: "Andrò a votare ma non ritirerò la scheda".

Segui queste discussioni sui social

Il “vado a votare” di Meloni sui referendum significa non votare [@politica]( [ La presidente del Consiglio ha detto che andrà al seggio, ma non ritirerà la scheda: un comportamento che equivale all’astensione Leggi la discussione

Che dichiarazione poteva mai fare la regina dell'ambiguità?Io pensavo di non votare per alcuni dei quesiti (troppo tecnici e IMO quindi non adatti ad essere affrontati tramite referendum), ma ora invece voterò scheda bianca. Leggi la discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Referendum 8 - 9 giugno: cosa succede se passa il sì al secondo quesito, scheda arancione; Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025; Referendum, secondo quesito: nessun tetto per le indennità di licenziamento. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Referendum lavoro 2025, quando si vota e quesiti (spiegati)

Riporta money.it: Tutto quello che c'è da sapere sui referendum lavoro 2025 promossi dalla Cgil: i quesiti spiegati, il quorum necessario per la validità e come fare per votare.

I referendum abrogativi dell'8 e 9 giugno: i cinque quesiti, il colore delle schede, cosa cambia, come si vota

Scrive quotidianodipuglia.it: Domenica 8 e lunedì 9 giugno, in concomitanza con l'eventuale turno di ballottaggio delle amministrative (il primo turno si svolgerà il 25 e 26 maggio), i cittadini sono chiamati ...

Lavoro, i quesiti del referendum 2025: le ragioni del sì e del no, cosa cambia e le posizioni dei partiti

Si legge su corriere.it: L’ultimo quesito in materia di lavoro, scheda rossa, riguarda la sicurezza, in alcuni casi particolari, quelli di appalto o subappalto. Chiede di cancellare le norme che impediscono in caso di ...