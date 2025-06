Referendum su lavoro e cittadinanza | Una grande prova di partecipazione democratica

Domenica 8 e lunedì 9 giugno, un'importante opportunità di partecipazione democratica attende i cittadini: cinque referendum che toccano temi cruciali come lavoro e cittadinanza. L'appello della Cgil di Frosinone e Latina invita tutti a far sentire la propria voce. Questo è un momento decisivo per il futuro del nostro paese, dove ogni voto può fare la differenza. Unisciti alla storia e fai sentire il tuo peso!

Si vota domenica 8 e lunedì 9 giugno per i cinque referendum, quattro delle quali riguardano il lavoro e uno la cittadinanza italiana. E pochi giorni dal voto arriva dalla Cgil Frosinone e Latina l’appello ai cittadini con l’invito di recarsi alle urne. Il segretario generale Giuseppe Massafra. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Referendum su lavoro e cittadinanza: "Una grande prova di partecipazione democratica"

Leggi anche I referendum sul lavoro spaccano il Pd. Sensi: "Strumento sbagliato. Partito ostaggio della Cgil? Mondo sindacale è più ampio" - I prossimi referendum sul lavoro stanno creando profonde divisioni nel Partito Democratico. La frattura si amplia, con gli ex renziani che si distaccano dalla linea di Elly Schlein, definendo i referendum uno strumento sbagliato e sostenendo che il partito sia ostaggio della CGIL.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Weekend con il referendum. Lavoro e cittadinanza, i cinque quesiti per cui si vota

Da msn.com: Decisione sui licenziamenti illegittimi e il contratto a tutele crescenti, la cittadinaza per gli stranieri indennità per licenziamenti nelle piccole imprese, contratti a termine, responsabilità solid ...

Cittadinanza, il quesito del referendum 2025: le ragioni del sì e del no, cosa cambia e le posizioni dei partiti

Scrive msn.com: La richiesta, appunto, perché vinca il sì o il no, la procedura non cambia: la cittadinanza viene concessa dal Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del ministro dell ...

Referendum, il quesito sulla cittadinanza avvicina le posizioni di Cgil e imprese

Si legge su bergamonews.it: La quinta scheda, quella gialla, propone il dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della citta ...