Referendum su lavoro e cittadinanza Forza Italia | Astenersi ma con coscienza

In un clima di crescente disinteresse verso la politica, il referendum su lavoro e cittadinanza di giugno diventa un'opportunità imperdibile per far sentire la propria voce. Al Baraccano, Forza Italia ha acceso i riflettori su temi che toccano profondamente la vita quotidiana degli italiani. Il messaggio? Astenersi ma con consapevolezza. Un invito a riflettere: possiamo davvero permetterci di ignorare decisioni che influenzeranno il nostro futuro?

"Di questo referendum non parla nessuno, se non per slogan." Un incontro in controtendenza quello svoltosi oggi al Baraccano, organizzato da Forza Italia: il primo appuntamento sul referendum dell'8 e 9 giugno a vedere protagonisti esponenti del centrodestra. Sui quesiti relativi a lavoro e cittadinanza.

Leggi anche I referendum sul lavoro spaccano il Pd. Sensi: "Strumento sbagliato. Partito ostaggio della Cgil? Mondo sindacale è più ampio" - I prossimi referendum sul lavoro stanno creando profonde divisioni nel Partito Democratico. La frattura si amplia, con gli ex renziani che si distaccano dalla linea di Elly Schlein, definendo i referendum uno strumento sbagliato e sostenendo che il partito sia ostaggio della CGIL.

