Referendum sconti per i viaggi in treno | riduzioni fino al 70% in occasione del voto dell’8 e 9 giugno

In occasione del referendum dell'8 e 9 giugno, Trenitalia offre sconti fino al 70% sui viaggi in treno verso i seggi elettorali. Un'opportunità imperdibile per incentivare la partecipazione democratica e ridurre l'impatto dei costi di viaggio. Non perdere questa occasione di far sentire la tua voce e risparmiare! Scopri come viaggiare in modo conveniente e sostenibile, mentre contribuisci a plasmare il futuro del tuo Paese.

ROMA – Riduzioni fino al 70% per raggiungere in treno i luoghi di iscrizione elettorale e votare, domenica 8 e lunedì 9 giugno, per i referendum popolari abrogativi previsti. In occasione del turno elettorale è possibile usufruire delle tariffe agevolate di Trenitalia (Gruppo FS). L’agevolazione è valida per viaggi di andata e ritorno e prevede . L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Referendum, sconti per i viaggi in treno: riduzioni fino al 70% in occasione del voto dell’8 e 9 giugno

Leggi anche Sconti Trenitalia, Italo, Ita Airways per elezioni e referendum 2025 - Per le elezioni e i referendum del 2025, Trenitalia Italo e Ita Airways offrono sconti dedicati, incentivando la partecipazione civica.

Segui queste discussioni sui social

La sfida dei referendum - Jacobin Italia#referendum #Referendum2025 #referendum8e9giugno Leggi la discussione

Cosa riportano altre fonti

Referendum, sconti per i viaggi in treno: riduzione fino al 70% per gli elettori

citynow.it scrive: Riduzioni fino al 70% per raggiungere in treno i luoghi di iscrizione elettorale e votare, domenica 8 e lunedì 9 giugno, per i referendum popolari abrogativi previsti. In occasione del turno ...

Referendum, sconti per i viaggi in treno

Come scrive msn.com: Riduzioni fino al 70% in occasione del voto dell'8 e 9 giugno The post Referendum, sconti per i viaggi in treno appeared first on Tempostretto.

Referendum, sconti per i viaggi in treno – fsnews.it

Secondo brindisilibera.it: ? Leggi articolo ? Stop ??||?|?||||???????| Browser not supported Your browser does not support the automatic article reading feature. We recommend using Chrome, Edge or Firefox for this functionality ...