Referendum Schlein | La destra ha paura della partecipazione Meloni prende in giro gli italiani

Il referendum sulla cittadinanza diventa un banco di prova per la democrazia italiana. La presidente Meloni sembra temere la partecipazione degli italiani, e il suo disinteresse ha un effetto contrario: unisce le opposizioni. La riunione a Roma è solo il primo passo di un movimento che potrebbe cambiare le regole del gioco. La vera domanda è: gli italiani sono pronti a farsi sentire? La risposta potrebbe riscrivere la storia.

Riunione a sorpresa di leader di opposizione per il sì al referendum sulla cittadinanza. Il primo risultato delle dichiarazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni sull’intenzione di non votare anche se si recherĂ al seggio, è stato quello di compattare il fronte referendario, che ieri si è riunito all’evento per il Sì a Roma, a Testaccio. Il programma, messo in piedi da volontari e da PiĂąEuropa, fino a ieri mattina non contava nessun leader, a parte Riccardo Magi, ma nel pomeriggio di domenica ha annunciato la sua presenza la segretaria del Pd Elly Schlein, e si sono presentati anche Carlo Calenda di Azione, Angelo Bonelli, di Europa Verde in rappresentanza dell’Alleanza con Sinistra Italiana, e Raffaella Paita, di Italia Viva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Referendum, Schlein: “La destra ha paura della partecipazione, Meloni prende in giro gli italiani”

