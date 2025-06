Referendum qual è la differenza tra astenersi e non ritirare le schede come fa Meloni

Con l'8 e 9 giugno alle porte, il dibattito sul referendum su lavoro e cittadinanza si sposta dall'analisi dei quesiti a un tema scottante: l'astensionismo. Meloni e altri leader scelgono di non ritirare le schede, ma cosa significa realmente? Astenersi equivale a una protesta silenziosa, mentre non ritirare le schede è un segnale di disinteresse. In un periodo in cui la partecipazione è fondamentale, è ora che i cittadini riflettano sul proprio ruolo!

L'8 e 9 giugno si aprono le urne per i referendum su lavoro e cittadinanza. A pochi giorni dal voto però la battaglia non è più sui contenuti dei quesiti, ma sull'astensionismo. La polemica, esplosa già quando alcuni esponenti della maggioranza hanno detto che non voteranno, è divampata dopo le.

Leggi anche Meloni: «Ai referendum vado al seggio, ma non ritiro le schede» | Qual è la differenza con l'astensione? Quando il voto è valido? - Meloni si presenta al seggio, ma non ritira le schede: una mossa che fa discutere. Questa scelta, seppur simbolica, riflette un malcontento crescente verso la politica attuale.

Referendum, qual è la differenza con l’astensione? E quando un voto è valido?

Da roma.corriere.it: 4) Che differenza c’è con l’astensione nell’urna? Aggiunge Vari: «Se ritiro la scheda e nell’urna mi astengo contribuisco al quorum, ma il mio voto non viene contato né in un senso, né nell’altro: ...

Referendum, astenersi è diverso dal votare No: facciamo vedere ai politici che siamo bene attenti

Lo riporta ilfattoquotidiano.it: Non è il momento di dare la sensazione agli attuali governanti che possono fare quel che vogliono perché comunque la maggioranza assoluta della popolazione si disinteressa alle loro azioni ...

Referendum 8 e 9 giugno, tutte le istruzioni del Viminale sul voto. Cosa comporta la scelta della Premier

Secondo italiaoggi.it: Chi non ritira la scheda è conteggiato come non votante. Nelle “Istruzioni per le operazioni degli uffici di sezione” anche tutte le indicazioni per il voto dei fuori sede, ecco quali sono ...