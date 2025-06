Referendum mobilitazione dei socialisti | gazebo in centro a Faenza per i cinque sì

Mercoledì 4 giugno, i socialisti scendono in piazza a Faenza! Dalle 17, il gazebo in Piazza del Popolo sarà il fulcro della mobilitazione per promuovere i cinque sì ai referendum. Questo evento si inserisce in un trend più ampio di partecipazione civica e risveglio politico, dove ogni voce conta. Non perdere l’occasione di far sentire la tua! La democrazia si costruisce insieme, ogni voto è un passo verso il cambiamento.

“Il Partito Socialista Italiano si mobilita in tutto il Paese, per questo mercoledì 4 giugno dalle 17 i socialisti saranno in Piazza del Popolo a Faenza per dare la giusta visibilità ai referendum” scrivono Francesco Pitrelli e Federica Gullotta, della segreteria provinciale ravennate del PSI. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Referendum, mobilitazione dei socialisti: gazebo in centro a Faenza per i cinque "sì"

