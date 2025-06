Referendum Meloni andrà al seggio ma non ritirerà le schede

Giorgia Meloni, in un'uscita che ha già acceso il dibattito politico, ha annunciato che parteciperà al referendum dell’8 e 9 giugno, ma non ritirerà le schede. Una scelta che suscita interrogativi sulla sua posizione e sul significato di questo gesto nel contesto attuale. In un'epoca di crescente disaffezione verso la politica, quale messaggio sta lanciando? Scopriremo insieme le implicazioni di questa decisione nell'arena pubblica.

Fanno discutere e probabilmente non poco hanno sorpreso tutti le parole della presidente del Consiglio Giorgia Meloni che, a margine delle celebrazioni del 2 Giugno ai Fori Imperiali, ha dichiarato che si recherà al seggio in occasione dei prossimi referendum dell’8 e 9 giugno ma non ritirerà le schede per esprimere il suo voto su . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Referendum, Meloni andrà al seggio ma non ritirerà le schede

