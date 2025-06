Referendum Meloni andrà al seggio ma non ritirerà le schede | cosa comporta questa scelta per il quorum

Giorgia Meloni si prepara ad andare al seggio per i referendum dell'8 e 9 giugno, ma non ritirerà le schede. Questo gesto, sebbene simbolico, potrebbe avere conseguenze sul quorum necessario per la validità delle votazioni. In un contesto politico sempre più polarizzato, la sua scelta riflette una strategia mirata a mantenere il controllo della narrazione. Un punto interessante? I segnali di astensionismo potrebbero trasformare il voto in un banco di prova per l'attuale governo.

Formula diversa ma il risultato non cambia. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante le celebrazioni del 2 giugno ufficializza la sua posizione sui referendum dell’8 e 9 giugno. Non invita la gente a “stare a casa” – come fatto dal suo collega di partito e seconda carica dello stato Ignazio La Russa – né fa appello “all’ astensionismo politico” come il vicepremier e leader di Forza Italia, Antonio Tajani. Utilizza, invece, una frase più contorta che però ha lo stesso identico risultato: sabotare la partecipazione al voto. “ Vado a votare ma non ritiro la scheda “, sono state le parole pronunciate da Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Referendum, Meloni andrà al seggio ma non ritirerà le schede: cosa comporta questa scelta per il quorum

