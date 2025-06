Referendum lavoro a Napoli la chiusura della campagna con Maurizio Landini Cgil | il piano traffico

Il 8 e 9 giugno si avvicina, e Napoli si prepara a diventare il palcoscenico di un evento cruciale: la chiusura della campagna per i referendum su lavoro e cittadinanza. Con Maurizio Landini e Roberto Fico a guidare il dibattito, l'attenzione si focalizza su come queste votazioni possano influenzare il futuro del mondo del lavoro in Italia. Un momento da non perdere per comprendere il cambiamento in atto!

La chiusura per la campagna dei referendum su lavoro e cittadinanza dell'8-9 giugno sarà a Napoli. Palco in piazza Vanvitelli al Vomero con Landini (Cgil). Ci sarà anche Roberto Fico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche I referendum sul lavoro spaccano il Pd. Sensi: "Strumento sbagliato. Partito ostaggio della Cgil? Mondo sindacale è più ampio" - I prossimi referendum sul lavoro stanno creando profonde divisioni nel Partito Democratico. La frattura si amplia, con gli ex renziani che si distaccano dalla linea di Elly Schlein, definendo i referendum uno strumento sbagliato e sostenendo che il partito sia ostaggio della CGIL.

